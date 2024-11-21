Advertisement
HOME FINANCE

Kolaborasi dengan Finnet, Pembayaran Penerimaan Negara Bisa di Alfamart

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |18:40 WIB
Kolaborasi dengan Finnet, Pembayaran Penerimaan Negara Bisa di Alfamart
Alfamart kolaborasi dengan Finnet meluncurkan layanan pembayaran Modul Penerimaan Negara (MPN). (Foto: dok Alfamart)
JAKARTA - Alfamart bersama PT Finnet Indonesia (Finnet) meluncurkan layanan pembayaran Modul Penerimaan Negara (MPN). Hadirnya layanan ini memungkinkan masyarakat dapat langsung menyetor penerimaan negara melalui gerai-gerai Alfamart di seluruh Indonesia.

Layanan MPN memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran penerimaan negara seperti pajak, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), cukai dan lainnya.

“Hadirnya layanan ini merupakan bagian dari visi Alfamart untuk menyediakan dan memudahkan kebutuhan sehari-hari masyarakat, tidak hanya kebutuhan pokok namun juga transaksi layanan elektronik lainnya,” ujar Marketing Director Alfamart Ryan Alfons Kaloh saat launching layanan MPN di toko Alfamart Drive Thru Alam Sutera, Tangerang, Kamis (21/11/2024).

MPN adalah modul penerimaan negara yang memuat serangkaian prosedur penyetoran, pengumpulan data, dan pelaporan penerimaan negara dalam bentuk sistem yang terintegrasi.

“Alfamart memahami bahwa akses pembayaran penerimaan negara harus inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat," ucap Ryan.

Dengan menggandeng Finnet, lanjutnya, Alfamart menghadirkan solusi yang mendukung program pemerintah dalam digitalisasi layanan publik, yang sejalan dengan langkah Alfamart untuk mewujudkan transformasi digital.

