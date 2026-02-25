Pertamina Beri Diskon 10 Persen untuk BBM Jenis Avtur

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) akan memberikan diskon sebesar 10 persen untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis avtur dalam rangka mendukung stimulus ekonomi selama periode Ramadhan dan Idulfitri (RAFI) 2026. Hal ini dipastikan oleh Vice President Aviasi Fuel Business Pertamina, Yosef Iswadi.

Dia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi lintas kementerian yang meminta dukungan BUMN untuk mendorong aktivitas ekonomi selama momen hari besar keagamaan.

“Kami dari Pertamina telah mendukung untuk memberi. Sama seperti kegiatan Nataru, RAFI tahun lalu, Pertamina telah diminta memberikan diskon harga Avtur 10 persen,” ujar Yosef di Aviation Fuel Terminal (AFT) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (25/2/2026).

Disebutkan bahwa diskon 10 persen untuk avtur ini akan berlaku pada 14-29 Maret 2026 dan diterapkan di 37 bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura di seluruh Indonesia.

Menurut Yosef, kebijakan ini berpotensi menjadi agenda rutin tahunan pemerintah dalam mendukung mobilitas masyarakat saat periode Ramadhan dan Idulfitri. Ia menegaskan bahwa pemberian diskon tidak akan memengaruhi kualitas layanan maupun ketahanan stok avtur nasional.

"Jadi kegiatan diskon 10 persen ini memang sepertinya akan menjadi kegiatan rutin tahunan pemerintah yang didukung oleh semua BUMN. Dan diskon 10 persen ini tidak mengurangi layanan kita kepada pelanggan, baik dari sisi layanan operasional kita, refueling kita, maupun dari sisi ketahanan stok Avtur secara nasional di seluruh Indonesia," tegasnya.