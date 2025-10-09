Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit

JAKARTA - Adu bayaran termahal pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, bak bumi dan langit. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dikritik usai Timnas Indonesia kalah 2-3 melawan Arab Saudi dalam laga perdana Grup B babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Kamis (9/10/2025).

Patrick Kluivert kalah strategi dengan pelatih Timnas Arab Saudi Herve Renard. Kluivert tidak puas dengan kekalahan tipis tersebut. Dia menilai Timnas Indonesia sebetulnya mengawali pertandingan dengan baik, tetapi sayangnya, mereka kehilangan fokus dan ritme segera setelah mencetak gol pertama.

“Tentu saja hasil ini mengecewakan, tapi begitulah sepak bola. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan cukup baik, namun setelah gol pertama (1-0), kami kehilangan kendali. Seharusnya hal seperti itu tidak boleh terjadi tapi itu terjadi,” kata Kluivert dalam konferensi pers usai laga, Kamis (9/10/2025).

Legenda sepak bola Belanda itu menyoroti kurangnya pertahanan yang baik. Dia menilai pemain Timnas Indonesia gagal bertahan dengan baik di antara lini, membuat winger lawan mudah masuk dan menghadapi lini pertahanan.

“Menurut saya, kami tidak bertahan dengan baik di antara lini, sehingga para winger lawan bisa masuk dan berbalik menghadapi lini pertahanan kami. Itu seharusnya tidak boleh terjadi, tapi kembali lagi, itu terjadi,” sambung Kluivert.

“Setelah kebobolan, kami kesulitan mendapatkan kembali ritme permainan. Kami lalu kebobolan gol-gol mudah, dan itu juga seharusnya tidak boleh terjadi,” tambahnya.

Sebagai pelatih Timnas Indonesia, beban berat di pundak Kluivert karena harus membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meski berat, namun, bayaran yang diterima Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia juga tidak main-main.

Lalu berapa bayaran Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia?