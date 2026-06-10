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Warga Keluhkan Kenaikan Harga Pertamax Jadi Rp16.250 per Liter

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |11:11 WIB
Warga Keluhkan Kenaikan Harga Pertamax Jadi Rp16.250 per Liter
BBM (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamina mulai Rabu (10/6/2026) menuai reaksi dari masyarakat. Lonjakan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai terlalu tinggi dan memberatkan, terutama bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online (ojol).

Salah seorang pengemudi ojol asal Tambak, Manggarai, Syahrul, mengaku kenaikan harga Pertamax berdampak langsung terhadap biaya operasional sehari-harinya.

"Kalau buat kita sebagai pekerja ojol, sangat memberatkan. Soalnya, biasa kita pakai harga sesuai itu, eh tiba-tiba naik, karena benar-benar memberatkan gitu, Pak," kata Syahrul saat diwawancarai di SPBU Pertamina di kawasan Ampera, Jakarta Selatan.

Menurutnya, penghasilan sebagai pengemudi ojol tidak menentu sehingga kenaikan biaya bahan bakar menjadi tantangan tersendiri. Ia mengatakan pendapatan harian sangat bergantung pada jumlah order yang diterima.

Untuk menyiasati kondisi tersebut, Syahrul mengaku akan mencari sumber pendapatan tambahan di luar pekerjaan utamanya sebagai pengemudi ojol.

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