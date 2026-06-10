Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250, Warga: Semua Serba Mahal

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |11:37 WIB
Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250, Warga: Semua Serba Mahal
Harga BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax 92 yang mulai berlaku hari ini, Rabu (10/6/2026) mengejutkan sejumlah pengendara. Salah satunya dialami oleh Berthy Johnry, seorang warga Meruyung, Depok, yang mengaku baru mengetahui informasi kenaikan tersebut pada pagi hari saat hendak mengisi bahan bakar.

Diketahui, berdasarkan penyesuaian terbaru,  harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter, menjadi Rp16.250 per liter.

Berthy merasa keberatan atas kenaikan harga ini karena dianggap menambah beban pengeluaran bulanan yang kian menghimpit.

"Jujur keberatan banget sih, karena kan kita harus bulanan pasti kepotong lagi. Jadi harus mengelola uang lagi. Tambah sekarang apa-apa serba mahal," kata Berthy ditemui usai mengisi bahan bakar di SPBU Pertamina kawasan Meruyung, Depok.

Selain masalah anggaran pribadi, ia juga mengkhawatirkan efek domino dari kenaikan harga BBM ini terhadap harga kebutuhan pokok lainnya.

"Jadi pasti yang lain, pasti bakal naik juga ini imbas dari bensin," cetusnya.

Kenaikan harga ini pun memicu dilema bagi para pemilik kendaraan dalam memilih jenis bahan bakar. Meski mesin motornya membutuhkan asupan Pertamax untuk menjaga performa, Berthy juga turut mempertimbangkan untuk beralih ke bahan bakar subsidi Pertalite demi menghemat biaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223709/bbm-nxOE_large.jpeg
Warga Keluhkan Kenaikan Harga Pertamax Jadi Rp16.250 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223703/bbm_pertalite-mrlu_large.jpeg
Harga Pertamax Naik Tembus Rp16.250, Masyarakat Kini Serbu Pertalite
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/320/3223323/harga_bbm-VEfn_large.jpg
Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 9 Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/320/3222885/harga_bbm-l8Ju_large.jpg
Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 6 Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222413/harga_bbm-lUiN_large.jpg
Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 4 Juni 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221957/harga_bbm-Zom9_large.jpg
Harga BBM Pertamina per 2 Juni 2026, Pertamax Turbo Naik, Dexlite Turun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement