HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Penyebab BLT Rp 900.000 Belum Cair Lengkap dengan Cara Cek Status Penerimanya

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |22:07 WIB
BLT di Oktober (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini penyebab BLT Rp900.000 belum cair lengkap dengan cara cek status penerimanya. BLT Kesra (Kesejahteraan Rakyat) siap dicairkan ke 35 juta keluar pada Oktober sampai Desember 2025. Adapun besaran BLT yang disiapkan mencapai Rp30 triliun. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Airlangga menjelaskan, BLT tambahan ini akan diberikan kepada 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan yakni Oktober, November, dan Desember 2025. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan program BLT reguler dan diperkirakan menjangkau sekitar 140 juta orang.

“Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui Program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako,” ungkap Airlangga.

Airlangga memastikan penyaluran akan dilakukan melalui bank-bank Himbara untuk 18,3 juta KPM dan PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta KPM. Proses pencairan dijadwalkan dimulai minggu depan, dengan penyerahan simbolis dilakukan hari ini kepada 50 penerima baru.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait adanya keluhan mengenai keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT Kesejahteraan Rakyat. 

Bantuan ini ditujukan kepada 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mulai disalurkan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia sejak Senin, 20 Oktober 2025.

Purbaya mengakui bahwa beberapa KPM masih belum menerima bantuan tersebut. Menurutnya, masalah utama terletak pada persiapan logistik penyaluran.

 

