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Dituding Pakai Jet Pribadi Saat Kunjungan Kerja, Menteri PU Dody Buka Suara

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |14:33 WIB
Dituding Pakai Jet Pribadi Saat Kunjungan Kerja, Menteri PU Dody Buka Suara
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah kabar yang menyebut dirinya menggunakan private jet. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah kabar yang menyebut dirinya menggunakan private jet saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Indonesia Timur. 

Dody menegaskan pesawat yang digunakannya merupakan armada milik negara yang dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan, bukan pesawat sewaan pribadi.

“Bukan, itu adalah pesawat milik negara yang dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan,” kata Dody, Kamis (23/7/2026).

Dody menjelaskan penggunaan pesawat nonkomersial dilakukan untuk menunjang mobilitasnya yang padat selama menjalankan tugas. Menurut dia, jadwal kerja yang padat di Jakarta membuat keberangkatannya kerap berada di luar jam operasional penerbangan komersial.

“Kalau saya mendarat di bandara komersial itu lebih karena waktu. Banyak kesibukan di kantor pusat Jakarta, sehingga saya baru bisa berangkat di luar jadwal resmi penerbangan komersial,” ujarnya.

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