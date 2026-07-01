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Harga Pertamax Tetap Rp16.250 per Liter pada Juli 2026, BBM Lain Justru Turun

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |08:01 WIB
Harga Pertamax Tetap Rp16.250 per Liter pada Juli 2026, BBM Lain Justru Turun
Harga bahan bakar minyak (BBM) RON 92, Pertamax, tidak mengalami perubahan pada awal Juli 2026. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) RON 92, Pertamax, tidak mengalami perubahan pada awal Juli 2026. Pertamax masih dijual seharga Rp16.250 per liter.

Sebelumnya, pada 10 Juni lalu, Pertamina memutuskan menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.

Tak hanya Pertamax, Pertamax Green juga tidak mengalami perubahan harga pada awal bulan ini. Pertamax Green tetap dijual Rp17.000 per liter setelah sebelumnya naik dari Rp12.900 per liter.

Meski demikian, Pertamina tetap melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai 1 Juli 2026. Harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur turun per 1 Juli 2026. Bahkan, penurunan harga terbesar mencapai 15 persen pada Pertamina Dex.

Berdasarkan penyesuaian tersebut, harga Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300 per liter atau lebih rendah Rp1.450 per liter.

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