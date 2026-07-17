Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antrean BBM di Sumut Mulai Berkurang, Begini Kondisi SPBU Terkini

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |14:57 WIB
Antrean BBM di Sumut Mulai Berkurang, Begini Kondisi SPBU Terkini
PT Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara terus menunjukkan kondisi yang semakin normal. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara terus menunjukkan kondisi yang semakin normal. Berbagai langkah percepatan distribusi dilakukan Pertamina bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, Hiswana Migas, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurai antrean di sejumlah SPBU serta memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Dari hasil pemantauan melalui sistem CCTV maupun peninjauan langsung di lapangan, kondisi antrean kendaraan telah berangsur normal dan pelayanan kepada masyarakat berlangsung semakin efektif.

“Yang paling penting bagi kami adalah masyarakat kembali dapat memperoleh BBM dengan mudah dan nyaman. Hasil pemantauan hari ini menunjukkan kondisi di lapangan semakin baik. Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci sehingga proses distribusi dapat kembali berjalan optimal,” ujar Komisaris Independen Pertamina Patra Niaga, Prabu Revolusi, Jumat (17/7/2026).

Masyarakat juga diimbau agar tetap tenang karena stok BBM di wilayah Sumatera Utara dalam kondisi aman dan mencukupi.

“Kami mengajak masyarakat menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Kami juga mengimbau masyarakat memperoleh informasi mengenai kondisi stok dan distribusi melalui kanal komunikasi resmi Pertamina, karena terdapat sejumlah potongan video lama yang dipublikasikan kembali tanpa konteks sehingga berpotensi menimbulkan kepanikan,” tambahnya.

Dalam menjaga keandalan pasokan energi, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengoptimalkan berbagai langkah operasional, antara lain pengoperasian Integrated Terminal Medan Group selama 24 jam, penambahan armada mobil tangki melalui skema spot charter, penguatan personel Awak Mobil Tangki (AMT), serta optimalisasi suplai dari Fuel Terminal Kisaran, Fuel Terminal Siantar, dan Integrated Terminal Lhokseumawe.

Saat ini, operasional Integrated Terminal Medan Group telah berjalan normal, sementara penyaluran BBM ke SPBU di Kota Medan dan wilayah sekitarnya berlangsung lancar. Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM di Sumatera Utara berada dalam kondisi aman dan akan terus melakukan pemantauan secara intensif guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230702//pengawasan-5mls_large.jpg
Pengawasan Distribusi BBM-LPG Diperketat, Ribuan Armada Dipantau 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230470//bbm_pertamina-Xcv2_large.jpg
Harga BBM Pertamina Resmi Turun, Cek Pertalite hingga Pertamax Hari Ini 17 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230554//spbu_pertamina-bsVd_large.jpg
Stok BBM Pertalite Cukup hingga 15 Hari meski Antrean Panjang di SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230546//bbm_pertamina-pW4Y_large.jpg
BPH Migas Blokir QR Code Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi, Ini Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230534//spbu_pertamina-j0cZ_large.jpg
Antrean Panjang di SPBU karena Banyak Warga Beralih ke BBM Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230266//bbm_pertamina-aAgc_large.jpg
Antrean BBM di Medan, Pertamina: SPBU Sudah Normal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement