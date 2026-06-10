Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina Hari Ini Usai Pertamax Naik, Pertalite Tetap Rp10.000?

Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina Hari Ini Usai Pertamax Naik, Pertalite Tetap Rp10.000? (Foto: Okezone)

JAKARTA - Daftar terbaru harga BBM Pertamina hari ini, Rabu 10 Juni 2026 usai Pertamax dan Pertamax Green naik. Harga Pertamax naik Rp3.950 menjadi Rp16.250 per liter dari harga sebelumnya Rp12.300 per liter.

Kemudian, harga Pertamax Green juga naik Rp4.100 menjadi Rp17.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.900 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," katanya di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Sementara itu, harga BBM nonsubsidi lainnya tidak mengalami kenaikan. Pertamax Turbo tetap Rp20.750 per liter. Dexlite tetap Rp23.000 liter dan Pertamina Dex tetap Rp24.800 per liter.