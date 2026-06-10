Harga BBM Pertamina Naik Hari Ini 10 Juni: Pertamax Rp16.250 per Liter, Pertamax Green Rp17.000 per Liter

Harga BBM Pertamina Naik Hari Ini 10 Juni: Pertamax Rp16.250 per Liter, Pertamax Green Rp17.000 per Liter (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina naik mulai hari ini, Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patra Niaga remi menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green.

Tercatat, harga Pertamax naik Rp3.950 menjadi Rp16.250 per liter dari harga sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara, harga Pertamax Green juga naik Rp4.100 menjadi Rp17.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.900 per liter.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, penyesuaian harga BBM Pertamax dan Pertamax Green ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Robert menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” ujar Roberth.