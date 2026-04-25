Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ESDM Uji Kelayakan Bobibos Sebagai BBM

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |11:12 WIB
ESDM Uji Kelayakan Bobibos Sebagai BBM
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengundang produsen Bobibos. (Foto :Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengundang produsen Bobibos (PT Inti Sinergi Formula) untuk melanjutkan pembahasan kelayakan produk bahan bakar yang mereka hasilkan bagi konsumen.

“Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal pada 14 April lalu untuk mematangkan rencana pengujian laboratorium serta memastikan standardisasi dan klasifikasi produk sebelum dipasarkan atau digunakan secara luas,” ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Noor Arifin Muhammad, Sabtu (25/4/2026).

Noor meminta pihak Bobibos untuk segera melakukan pengujian yang diperlukan guna menentukan posisi produk tersebut, apakah masuk dalam kategori BBN (Bahan Bakar Nabati) atau BBM (Bahan Bakar Minyak).

“Secara detail, teknis pengujian akan sepenuhnya dilakukan oleh Lemigas. Kami meminta Bobibos proaktif menindaklanjuti langkah-langkah teknis ini agar prosesnya akuntabel,” jelas Noor.

Pada pertemuan sebelumnya pada 14 April 2026, Ditjen Migas telah menyambut baik inovasi Bobibos di tengah tekanan krisis energi global.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214513//wamen_esdm-Xk5O_large.jpg
ESDM: Impor 150 Juta Barel Minyak dari Rusia Bukan Hanya untuk BBM tapi Kebutuhan Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214453//minyak-1iyc_large.jpg
Impor 150 Juta Barel Minyak Rusia, RI Siapkan BLU Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214440//kapal-rAQ4_large.jpg
RI Borong 150 Juta Barel Minyak Rusia, Stok Aman hingga Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/455/3214255//spbu-r0bB_large.jpg
Mau Buka Bisnis SPBU Pertamina? Segini Biaya hingga Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3214039//energi-ROpI_large.jpg
RI Jadi Negara Paling Kuat Hadapi Krisis Energi Global 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3213934//bbm_pertamina-PZHq_large.jpg
Harga BBM Pertamina Hari Ini 22 April, Pertamax Jadi Naik?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement