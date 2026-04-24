Segini Harta Kekayaan Raffi Ahmad di LHKPN, Resmi Jadi Duta Kehormatan Pertama BPJS Kesehatan

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |22:18 WIB
JAKARTA — Segini harta kekayaan Raffi Ahmad di LHKPN, resmi jadi Duta Kehormatan pertama BPJS Kesehatan.

Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad menerima penganugerahan sebagai Duta Kehormatan BPJS Kesehatan. Penunjukan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan milenial dan Gen Z, untuk menerapkan pola hidup sehat di tengah meningkatnya kasus penyakit tidak menular.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menilai Raffi Ahmad sebagai figur publik diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi kepada masyarakat luas. Dengan pengaruh yang dimilikinya, pesan mengenai pentingnya pencegahan penyakit sejak dini diharapkan dapat tersampaikan lebih efektif, terutama kepada generasi muda.

Selain sebagai Duta Kehormatan pertama BPJS Kesehatan, menarik juga untuk diketahui besaran harta kekayaan Raffi Ahmad:

A. Tanah dan Bangunan — Rp 737.156.974.400

Tanah dan bangunan seluas 420 m²/445 m² di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri — Rp 45.000.000.000
Tanah dan bangunan seluas 300 m²/300 m² di Kota Depok, hasil sendiri — Rp 60.000.000.000
Tanah dan bangunan seluas 384 m²/599 m² di Kota Makassar, hasil sendiri — Rp 25.000.000.000
Tanah dan bangunan seluas 2.500 m²/2.000 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri — Rp 75.000.000.000
Tanah dan bangunan seluas 286 m²/1.144 m² di Kota Depok, hasil sendiri — Rp 85.000.000.000
Tanah dan bangunan seluas 384 m²/599 m² di Kota Makassar, hasil sendiri — Rp 25.000.000.000
Tanah seluas 655 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 3.144.000.000
Tanah seluas 1.340 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 6.432.000.000
Tanah seluas 1.815 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 8.712.000.000
Tanah seluas 650 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 3.120.000.000
Tanah seluas 1.460 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 7.008.000.000
Tanah seluas 610 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 2.928.000.000
Tanah seluas 715 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 3.432.000.000
Tanah seluas 550 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 2.640.000.000
Tanah seluas 1.350 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 6.480.000.000
Tanah seluas 14.111 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 35.571.008.800
Tanah seluas 1.400 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.529.120.000
Tanah seluas 6.750 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 17.015.400.000
Tanah seluas 1.165 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 2.936.732.000
Tanah seluas 1.325 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.340.060.000
Tanah seluas 210 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 529.368.000
Tanah seluas 1.846 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 4.653.396.800
Tanah seluas 2.258 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 5.691.966.400
Tanah seluas 2.323 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 5.855.818.400
Tanah seluas 1.390 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.503.912.000
Tanah seluas 1.557 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.924.885.600
Tanah seluas 1.400 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.529.120.000
Tanah seluas 3.592 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 9.054.713.600
Tanah seluas 3.375 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 8.507.700.000
Tanah seluas 980 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 2.470.384.000
Tanah seluas 745 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 1.877.996.000
Tanah seluas 1.117 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 2.815.733.600
Tanah seluas 3.500 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 8.822.800.000
Tanah seluas 15.550 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 39.198.440.000
Tanah seluas 4.200 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 10.587.360.000
Tanah seluas 2.545 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 6.415.436.000
Tanah seluas 2.014 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 5.076.891.200
Tanah seluas 6.930 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 17.469.144.000
Tanah seluas 3.193 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 8.048.914.400
Tanah seluas 1.325 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.340.060.000
Tanah seluas 4.100 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 10.335.280.000
Tanah seluas 1.138 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 2.868.670.400
Tanah seluas 4.479 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 11.290.663.200
Tanah dan bangunan seluas 693 m²/693 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri — Rp 85.000.000.000
Tanah dan bangunan seluas 898 m²/898 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri — Rp 55.000.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin — Rp 55.144.500.000

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214542//bpjs_kesehatan-GQZJ_large.jpg
Rutin Kontrol Bedah Vaskular, Vandannisa Rasakan JKN Permudah Akses Pengobatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/33/3214099//julia_perez-pGen_large.jpg
Lama Tak Ditempati, Rumah Singgah Julia Perez untuk Pengidap Kanker Butuh Renovasi Besar-besaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/320/3213243//gaji_pegawai_bpjs-NrtY_large.jpg
Mengintip Besaran Gaji Pegawai BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/320/3213087//mensos-zd6U_large.png
11 Juta Peserta PBI Dialihkan, Mensos: Negara Tertibkan Data agar Bantuan ke yang Lebih Berhak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/320/3212846//bpjs_kesehatan-mEQu_large.jpg
Cara Cek Penerima BPJS PBI JK 2026 Secara Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/33/3212770//raffi_ahmad-Ne9S_large.jpg
Raffi Ahmad Pastikan Beli 2 Apartemen Julia Perez demi Penuhi Amanah Almarhumah
