Segini Harta Kekayaan Raffi Ahmad di LHKPN, Resmi Jadi Duta Kehormatan Pertama BPJS Kesehatan

Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad menerima penganugerahan sebagai Duta Kehormatan BPJS Kesehatan. Penunjukan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan milenial dan Gen Z, untuk menerapkan pola hidup sehat di tengah meningkatnya kasus penyakit tidak menular.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menilai Raffi Ahmad sebagai figur publik diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi kepada masyarakat luas. Dengan pengaruh yang dimilikinya, pesan mengenai pentingnya pencegahan penyakit sejak dini diharapkan dapat tersampaikan lebih efektif, terutama kepada generasi muda.

Selain sebagai Duta Kehormatan pertama BPJS Kesehatan, menarik juga untuk diketahui besaran harta kekayaan Raffi Ahmad:

A. Tanah dan Bangunan — Rp 737.156.974.400

Tanah dan bangunan seluas 420 m²/445 m² di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri — Rp 45.000.000.000

Tanah dan bangunan seluas 300 m²/300 m² di Kota Depok, hasil sendiri — Rp 60.000.000.000

Tanah dan bangunan seluas 384 m²/599 m² di Kota Makassar, hasil sendiri — Rp 25.000.000.000

Tanah dan bangunan seluas 2.500 m²/2.000 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri — Rp 75.000.000.000

Tanah dan bangunan seluas 286 m²/1.144 m² di Kota Depok, hasil sendiri — Rp 85.000.000.000

Tanah dan bangunan seluas 384 m²/599 m² di Kota Makassar, hasil sendiri — Rp 25.000.000.000

Tanah seluas 655 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 3.144.000.000

Tanah seluas 1.340 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 6.432.000.000

Tanah seluas 1.815 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 8.712.000.000

Tanah seluas 650 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 3.120.000.000

Tanah seluas 1.460 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 7.008.000.000

Tanah seluas 610 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 2.928.000.000

Tanah seluas 715 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 3.432.000.000

Tanah seluas 550 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 2.640.000.000

Tanah seluas 1.350 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 6.480.000.000

Tanah seluas 14.111 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 35.571.008.800

Tanah seluas 1.400 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.529.120.000

Tanah seluas 6.750 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 17.015.400.000

Tanah seluas 1.165 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 2.936.732.000

Tanah seluas 1.325 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.340.060.000

Tanah seluas 210 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 529.368.000

Tanah seluas 1.846 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 4.653.396.800

Tanah seluas 2.258 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 5.691.966.400

Tanah seluas 2.323 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 5.855.818.400

Tanah seluas 1.390 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.503.912.000

Tanah seluas 1.557 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.924.885.600

Tanah seluas 1.400 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.529.120.000

Tanah seluas 3.592 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 9.054.713.600

Tanah seluas 3.375 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 8.507.700.000

Tanah seluas 980 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 2.470.384.000

Tanah seluas 745 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 1.877.996.000

Tanah seluas 1.117 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 2.815.733.600

Tanah seluas 3.500 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 8.822.800.000

Tanah seluas 15.550 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 39.198.440.000

Tanah seluas 4.200 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 10.587.360.000

Tanah seluas 2.545 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 6.415.436.000

Tanah seluas 2.014 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 5.076.891.200

Tanah seluas 6.930 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 17.469.144.000

Tanah seluas 3.193 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 8.048.914.400

Tanah seluas 1.325 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.340.060.000

Tanah seluas 4.100 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 10.335.280.000

Tanah seluas 1.138 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 2.868.670.400

Tanah seluas 4.479 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 11.290.663.200

Tanah dan bangunan seluas 693 m²/693 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri — Rp 85.000.000.000

Tanah dan bangunan seluas 898 m²/898 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri — Rp 55.000.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin — Rp 55.144.500.000