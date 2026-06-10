SPBU BP Ikut Naikkan Harga BBM RON 92 Jadi Rp16.670 per Liter

SPBU BP Ikut Naikkan Harga BBM RON 92 Jadi Rp16.670 per Liter (Foto: BP)

JAKARTA - Harga BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum (SPBU) BP naik pada hari ini. SPBU BP menaikkan harga BBM RON 92 setara Pertamax. Tercatat, harga BBM jenis BP 92 naik dari Rp12.390 per liter sejak Maret menjadi Rp16.670 per liter mulai hari ini 10 Juni 2026.

Kenaikan harga BBM RON 92 ini mengikuti jejak Pertamina yang resmi menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green.

Mengutip akun Instagram resmi SPBU BP @bp Indonesia, Jakarta, Rabu (10/6/2026), kenaikan harga BBM ini untuk jenis bensin.

Selain BP 92, harga BBM BP jenis BP Ultimate juga naik dari Rp12.930 per liter menjadi Rp17.240 per liter.

Sementara, untuk BBM jenis solar yakni BP Ultimate Diesel tetap Rp25.060 per liter sejak awal Juni 2026.