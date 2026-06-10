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Masyarakat RI Kini Serbu Pertalite Usai Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250 per Liter

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |08:57 WIB
Masyarakat RI Kini Serbu Pertalite Usai Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250 per Liter
Masyarakat RI Kini Serbu Pertalite Usai Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250 per Liter (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
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JAKARTA - Masyarakat mulai beralih ke BBM jenis Pertalite usai harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter mulai hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Sebab, harga Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter.

Hal ini terlihat di beberapa SPBU Pertamina di Depok dan Jakarta Selatan. Sejak pagi, antrean sepeda motor terlihat memadati jalur pengisian Pertalite, sementara sebagian pengguna kendaraan roda dua mengaku memilih beralih dari Pertamax demi menghemat pengeluaran harian.

Antrean Pengendara Beli Pertalite Usai Pertamax Naik
Antrean Pengendara Beli Pertalite Usai Pertamax Naik

Sejumlah pengendara menyebut selisih harga yang kini mencapai lebih dari Rp6.000 per liter antara Pertamax dan Pertalite menjadi pertimbangan utama. 

Antrean kendaraan di jalur pengisian Pertamax pun tampak lengang. 

Antrean Pengendara Beli Pertalite Usai Pertamax Naik
Antrean Pengendara Beli Pertalite Usai Pertamax Naik

Kondisi ini menunjukkan pergeseran pilihan konsumen ke BBM dengan harga yang lebih terjangkau.

Seperti diketahui, Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Harga Pertamax naik Rp3.950 menjadi Rp16.250 per liter dari harga sebelumnya Rp12.300 per liter. 

Sementara, harga Pertamax Green juga naik Rp4.100 menjadi Rp17.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.900 per liter.

Kenaikan harga BBM Pertamax dan Pertamax Green diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Antrean Pengendara Beli Pertalite Usai Pertamax Naik
Antrean Pengendara Beli Pertalite Usai Pertamax Naik
 

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