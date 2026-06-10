Bahlil: Harga BBM dan LPG Subsidi Tak Ada Kenaikan, Itu Perintah Presiden

Bahlil: Harga BBM dan LPG Subsidi Tak Ada Kenaikan, Itu Perintah Presiden

JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik. Hal ini ditegaskan Bahlil di acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Lampung, Rabu (10/6/2026).



“Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan,” kata Bahlil.

Bahlil menekankan keputusan itu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Untuk diketahui, Prabowo juga turut hadir dalam Munas tersebut.

“Itu perintah Bapak Presiden, tidak ada kenaikan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Pertamina Patra Niaga memutuskan menaikkan harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Selain itu, Pertamax Green 95 juga naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Di sisi lain harga BBM bersubsidi tetap. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter.

(Dani Jumadil Akhir)

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