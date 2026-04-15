Pemerintah Buka 35 Ribu Lowongan Kerja Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan, Berstatus Pegawai BUMN

JAKARTA - Pemerintah resmi membuka 35.476 lapangan pekerjaan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan. Pendaftaran tahap pertama dibuka mulai hari ini, Rabu (15/4/2026) dan akan berlangsung hingga 24 April 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, program ini membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah besar seiring percepatan pembentukan koperasi di berbagai daerah. Dia menyebutkan, jumlah Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan mencapai lebih dari 30 ribu unit pada Juni-Juli mendatang.

“Program ini sekarang sudah memerlukan sumber daya manusia, karena itu panitia Seleksi Nasional SDM PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat) akan membuka rekrutmen untuk putra-putri terbaik Indonesia ikut serta dalam pengelolaan Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih," kata Zulhas.

Pada tahap awal, pemerintah membuka sebanyak 35.476 posisi. Rekrutmen tersebut terdiri dari 30.000 posisi Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 5.476 posisi Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Zulhas menyebut seluruh posisi akan berstatus sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Adapun proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi Panitia Seleksi Nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola (BP) BUMN dan seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan, dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75.

“Kami tegaskan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun, karena sudah mulai 6 bulan yang lalu di media sosial banyak sekali informasi tidak benar, biaya sekian, suruh mendaftar. Makanya kami lakukan ini, seluruh seleksi tidak dipungut biaya apapun," tegas Zulhas.