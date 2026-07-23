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Kopdes Merah Putih Bakal Jadi Penyalur Bansos Mulai September

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |19:00 WIB
Kopdes Merah Putih Bakal Jadi Penyalur Bansos Mulai September
Pemerintah memutuskan penyaluran bantuan sosial (bansos) akan dipusatkan melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. (Foto :Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Pemerintah memutuskan penyaluran bantuan sosial (bansos) akan dipusatkan melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes. Terpusat di Kopdes," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Zulkifli mengatakan, selama ini bansos kerap disalurkan melalui kantor-kantor pemerintahan. Namun, ke depan seluruh bantuan pemerintah akan disalurkan melalui Kopdes Merah Putih.

"Karena kan sebelumnya di kantor-kantor pemerintahan. Nanti di Kopdes semua. Semua Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya.

Pemerintah menargetkan skema tersebut mulai diterapkan pada September 2026.

"Operasi kita perkirakan September," ungkapnya.

Pada September mendatang, pemerintah menargetkan sebanyak 25.000 Kopdes Merah Putih telah beroperasi. Sementara hingga akhir 2026, jumlahnya ditargetkan mencapai 35.862 unit.

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