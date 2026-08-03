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Harga Pertamax Turun, Bahlil: Memang Ikuti Harga Pasar Dunia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |14:07 WIB
Harga Pertamax Turun, Bahlil: Memang Ikuti Harga Pasar Dunia
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Soal Harga BBM. (Foto: Okezone.com/ESDM)
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JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax, akan terus menyesuaikan dengan perkembangan harga pasar global. Oleh karena itu, penyesuaian harga BBM tersebut merupakan konsekuensi dari turunnya harga minyak dunia.

Hal tersebut disampaikan Bahlil kepada awak media usai melapor kepada Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2026). Bahlil mengatakan kedatangannya ke Istana untuk berkonsultasi mengenai pekerjaan rutin di sektor ESDM.

"Datang untuk melapor kepada Bapak Presiden sekaligus melakukan konsultasi terkait pekerjaan-pekerjaan rutin di ESDM," kata Bahlil.

Ia menjelaskan, pembahasan dengan Presiden antara lain terkait sektor energi dan kelistrikan.

"Ya, menyangkut energi, juga menyangkut listrik," ujarnya.

Menanggapi penurunan harga Pertamax per 1 Agustus 2026, Bahlil menegaskan mekanisme penetapan harga BBM nonsubsidi memang mengikuti harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP).

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