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Pertamina Datangkan 450 Ribu Barel Minyak dari Aljazair

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |18:13 WIB
Pertamina Datangkan 450 Ribu Barel Minyak dari Aljazair
Pertamina (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Pertamina Internasional EP (PIEP) anak usaha PT Pertamina Hulu Energi mendatangkan 450 ribu barel crude oil dari lapangan Menzel Lejmat (MLN) Block 405a di Aljazair.

Direktur Utama PIEP, Syamsu Yudha menjelaskan, minyak tersebut merupakan hasil dari pengelolaan aset internasional perseroan. Pengiriman dilakukan mengunakan kapal tanker MT Gamkonora, yang sudah tiba di Cilacap, Jawa Tengah, pada 24 Juni 2026.

"Pengiriman ini memperkuat posisi Pertamina sebagai perusahaan migas berkelas internasional yang kompetitif, sekaligus menjalankan mandat untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui operasi yang unggul dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/7/2026). 

Pengapalan ini merupakan pengiriman kedua pada tahun 2026, setelah sebelumnya pengiriman pertama tiba di Indonesia pada akhir Januari 2026. PIEP juga telah merencanakan pengiriman lanjutan, yakni kapal ketiga yang dijadwalkan berangkat pada Agustus dan tiba pada September 2026.

Manager Relations PIEP, Dhaneswari Retnowardhani, menyampaikan bahwa kedatangan crude yang dibawa MT Gamkonora menjadi bagian dari upaya sinergi berkelanjutan perusahaan, termasuk memastikan hasil produksi migas dari asset-aset luar negeri dapat memberikan manfaat langsung bagi Indonesia.

 

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Topik Artikel :
PT Pertamina Minyak Pertamina
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