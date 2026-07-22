Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahan Bakar Penerbangan Ramah Lingkungan Pertamina Dipakai Maskapai Internasional

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |20:10 WIB
Bahan Bakar Penerbangan Ramah Lingkungan Pertamina Dipakai Maskapai Internasional
Pertamina Patra Niaga mengembangkan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan ramah lingkungan di Indonesia. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga mengembangkan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan ramah lingkungan di Indonesia. Bahan bakar ini mendukung industri penerbangan yang lebih rendah emisi.

Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga Joko Pranoto menjelaskan pengembangan SAF, mulai dari pembangunan fasilitas produksi, uji coba bersama maskapai, hingga penyiapan pasar guna mempercepat pemanfaatan bahan bakar penerbangan berkelanjutan tersebut.

"Pertamina Patra Niaga menjadi pionir di Indonesia dengan memulai pengembangan SAF sejak lima tahun lalu. Meskipun tantangan komersialnya masih besar, kami memilih memulai lebih awal, tidak menunggu pasar maupun regulasi sepenuhnya siap untuk mulai bergerak," ujarnya, Rabu (22/7/2026).

Bahan bakar ini telah diuji coba bersama Garuda Indonesia dan Pelita Air. Bahkan, tahun ini Pertamina Patra Niaga telah menandatangani kontrak penjualan SAF dengan salah satu maskapai internasional untuk mendukung penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta dan Bali.

Menurutnya, pengembangan SAF membutuhkan ekosistem yang terintegrasi, mulai dari ketersediaan bahan baku (feedstock), fasilitas produksi, pembiayaan, maskapai sebagai pengguna (offtaker), hingga dukungan regulasi. Ia mengatakan Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut penerapan mandat penggunaan SAF yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/320/3228902//pesawat_terbang-wrKk_large.jpg
Pesawat Terbang Wajib Pakai Avtur Campuran Minyak Nabati 1 Persen di 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226799//menhub-tsIg_large.jpg
Menhub Bakal Naikan Tiket Peswat jika Harga Avtur Turun Jadi Rp14.000 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/320/3225030//avtur-pBy3_large.jpg
Pasokan Avtur untuk Penerbangan Bali dan Nusa Tenggara Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/320/3224667//kilang-VzUq_large.jpg
Jaga Kualitas, Produksi Bensin, Solar hingga Avtur Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222369//bandara-GoA3_large.jpg
Harga Tiket Pesawat Bakal Naik Imbas Rupiah Melemah Nyaris Rp18.000 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221826//pesawat-48KI_large.jpg
Harga Avtur Turun 10 Persen per 1 Juni 2026, Berlaku di Seluruh Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement