Bahan Bakar Penerbangan Ramah Lingkungan Pertamina Dipakai Maskapai Internasional

Pertamina Patra Niaga mengembangkan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan ramah lingkungan di Indonesia. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga mengembangkan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan ramah lingkungan di Indonesia. Bahan bakar ini mendukung industri penerbangan yang lebih rendah emisi.

Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga Joko Pranoto menjelaskan pengembangan SAF, mulai dari pembangunan fasilitas produksi, uji coba bersama maskapai, hingga penyiapan pasar guna mempercepat pemanfaatan bahan bakar penerbangan berkelanjutan tersebut.

"Pertamina Patra Niaga menjadi pionir di Indonesia dengan memulai pengembangan SAF sejak lima tahun lalu. Meskipun tantangan komersialnya masih besar, kami memilih memulai lebih awal, tidak menunggu pasar maupun regulasi sepenuhnya siap untuk mulai bergerak," ujarnya, Rabu (22/7/2026).

Bahan bakar ini telah diuji coba bersama Garuda Indonesia dan Pelita Air. Bahkan, tahun ini Pertamina Patra Niaga telah menandatangani kontrak penjualan SAF dengan salah satu maskapai internasional untuk mendukung penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta dan Bali.

Menurutnya, pengembangan SAF membutuhkan ekosistem yang terintegrasi, mulai dari ketersediaan bahan baku (feedstock), fasilitas produksi, pembiayaan, maskapai sebagai pengguna (offtaker), hingga dukungan regulasi. Ia mengatakan Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut penerapan mandat penggunaan SAF yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027.