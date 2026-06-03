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Harga Tiket Pesawat Bakal Naik Imbas Rupiah Melemah Nyaris Rp18.000 per Dolar AS

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |18:07 WIB
Harga Tiket Pesawat Bakal Naik Imbas Rupiah Melemah Nyaris Rp18.000 per Dolar AS
Harga Tiket Pesawat Bakal Naik Imbas Rupiah Melemah Nyaris Rp18.000 per Dolar AS (Foto: Kemenhub)
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JAKARTA - Harga tiket pesawat diprediksi akan naik imbas pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Rupiah melemah 127,5 poin atau sekitar 0,71 persen ke level Rp17.966 per dolar AS.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan penyesuaian terhadap harga tiket pesawat usai Rupiah melemah ke Rp17.966 per dolar AS hingga fluktuasi harga avtur. 

Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Agustinus Budi Hartono mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat tersebut akan diatur dalam perubahan Tarif Batas Bawah/Tarif Batas Atas (TBB/TBA) yang saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

"Kenaikan harga avtur dan USD (nilai tukar) kan sudah kelihatan ya, pasti tidak jauh dari situ kenaikannya," ujarnya di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, tarif batas atas yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mencerminkan struktur biaya operasional industri penerbangan. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan maskapai dalam menjaga keberlanjutan usaha sekaligus mempertahankan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Ini memang menjadi perjalanan yang cukup panjang bagi kita semua. Sebab, dengan kondisi TBA yang berlaku saat ini, sudah tidak memungkinkan bagi rekan-rekan maskapai penerbangan untuk menjalankan operasional perusahaannya secara optimal," katanya.

 

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