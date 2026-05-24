Maskapai Penerbangan Tawarkan Diskon Restoran Lewat Boarding Pass

JAKARTA - Pelita Air melakukan kerja sama dengan sejumlah usaha kuliner dan gaya hidup untuk meningkatkan kunjungan melalui program PASplus.

Program tersebut memungkinkan penumpang mendapatkan potongan layanan di restoran hingga 15 persen hanya dengan menunjukkan boarding pass. PASplus merupakan ekosistem layanan dan program loyalitas pelanggan Pelita Air.

Program ini menawarkan sejumlah fasilitas, seperti hiburan gratis dalam penerbangan melalui PASflix, layanan belanja di udara melalui PAS Sky Shop, serta diskon khusus di berbagai mitra merchant.

Head of Marketing Café del Mar Bali, Rio Fransisco, mengatakan pelanggan Pelita Air bisa menikmati berbagai benefit melalui program tersebut.

"Pelanggan Pelita Air dapat menikmati berbagai benefit eksklusif di Café del Mar Bali hanya dengan menunjukkan boarding pass,” kata Rio dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/5/2026).

"Mulai dari diskon 15 persen hingga fasilitas free daybed dengan nilai mencapai Rp 500.000 sampai Rp 3 juta,” tambah Rio.