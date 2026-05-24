Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Maskapai Penerbangan Tawarkan Diskon Restoran Lewat Boarding Pass

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |10:19 WIB
Maskapai Penerbangan Tawarkan Diskon Restoran Lewat Boarding Pass
Maskapai Penerbangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pelita Air melakukan kerja sama dengan sejumlah usaha kuliner dan gaya hidup untuk meningkatkan kunjungan melalui program PASplus. 

Program tersebut memungkinkan penumpang mendapatkan potongan layanan di restoran hingga 15 persen hanya dengan menunjukkan boarding pass. PASplus merupakan ekosistem layanan dan program loyalitas pelanggan Pelita Air. 

Program ini menawarkan sejumlah fasilitas, seperti hiburan gratis dalam penerbangan melalui PASflix, layanan belanja di udara melalui PAS Sky Shop, serta diskon khusus di berbagai mitra merchant.

Head of Marketing Café del Mar Bali, Rio Fransisco, mengatakan pelanggan Pelita Air bisa menikmati berbagai benefit melalui program tersebut.

"Pelanggan Pelita Air dapat menikmati berbagai benefit eksklusif di Café del Mar Bali hanya dengan menunjukkan boarding pass,” kata Rio dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/5/2026).

"Mulai dari diskon 15 persen hingga fasilitas free daybed dengan nilai mencapai Rp 500.000 sampai Rp 3 juta,” tambah Rio.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/320/3219032/ahy-VwIE_large.jpg
Harga Tiket Pesawat Naik, AHY Singgung Dampak Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/320/3218647/tiket_pesawat-5zJ7_large.jpg
Kemenhub Naikkan Pungutan Fuel Surcharge, Harga Tiket Pesawat Jakarta-Bali Capai Rp2,4 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216748/pesawat-SNpK_large.jpg
Kenaikan Harga Tiket Pesawat Maksimal 13 Persen Dievaluasi Imbas Avtur Naik Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/320/3214751/pesawat-vVmt_large.jpg
Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Ekonomi Selama 60 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211620/bandara-OQpH_large.jpg
4 Fakta Harga Tiket Pesawat Naik Tak Boleh di Atas 13 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211592/bandara-R5wb_large.jpg
Menhub Beri Sinyal Harga Tiket Pesawat Turun 2 Bulan Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement