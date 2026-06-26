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Menhub Bakal Naikan Tiket Peswat jika Harga Avtur Turun Jadi Rp14.000 per Liter

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |22:16 WIB
Menhub Bakal Naikan Tiket Peswat jika Harga Avtur Turun Jadi Rp14.000 per Liter
Menhub soal Tiket Peswat (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan penyesuaian tarif batas bawah/tarif batas atas (TBB/TBA) akan diberlakukan ketika harga avtur sudah mulai turun. 

Menhub bilang saat ini penyusunan aturan hingga skema penghitungan TBA yang baru sudah rampung dilakukan.  Terdapat salah satu komponen pembentukan harga tiket yang dihilangkan dari adanya aturan TBA yang baru ini, yaitu pengenaan fuel surcharge. 

Ia menjelaskan, fuel surcharge sebetulnya diterapkan untuk menjaga margin maskapai menghadapi kenaikan harga avtur. Sehingga ketika harga avtur kemudian akan turun, maka TBA baru akan diterapkan dan fuel surcharge ditiadakan. 

"Sehingga diharapkan ketika harga avtur kembali normal, maka pemberlakuan TBA baru dilakukan. Angkanya sudah diformulasikab, tinggal menunggu pada saat harga fuel stabil," ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Lebih jauh, Menhub mengungkapkan TBA tersebut akan diberlakukan ketika harga avtur kembali pada posisinya di bulan Maret 2026 lalu, yakni sekitar Rp14.000/liter di Bandara Soekarno-Hatta. Adapun harga avtur yang berlaku di Bukan Juni 2026 ini tercatat telah mengalami penurunan menjadi Rp22.190 per liter. 

"Jadi harapannya kalau misal harga avtur bisa kembali sebelum kita memberlakukan fuel surcharge (Maret), itu yang kemudian kita harapkan untuk memberlakukan TBA yang baru," lanjutnya.

 

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