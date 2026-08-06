Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Tiket Pesawat Berpeluang Turun, Ini Penyebabnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |11:03 WIB
Harga Tiket Pesawat Berpeluang Turun, Ini Penyebabnya
Penurunan harga avtur per 1 Agustus 2026 membuka peluang tarif tiket pesawat menjadi lebih kompetitif. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Penurunan harga avtur per 1 Agustus 2026 membuka peluang tarif tiket pesawat menjadi lebih kompetitif. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun menyesuaikan batas maksimal fuel surcharge atau biaya tambahan akibat fluktuasi harga bahan bakar menjadi paling tinggi 30 persen dari tarif batas atas untuk angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan penyesuaian tersebut dilakukan setelah rata-rata harga avtur nasional per 1 Agustus 2026 tercatat sebesar Rp21.892 per liter. Evaluasi tersebut mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan pemerintah terus mengevaluasi berbagai komponen pembentuk tarif angkutan udara untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat dan keberlanjutan operasional maskapai.

Menurut dia, evaluasi fuel surcharge dilakukan secara berkala mengikuti perkembangan harga avtur nasional yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan. Dengan penurunan harga avtur, besaran maksimal biaya tambahan yang dapat dikenakan maskapai juga ikut disesuaikan.

Meski demikian, Kemenhub menegaskan batas maksimal tersebut bukan berarti seluruh maskapai wajib mengenakan fuel surcharge sebesar 30 persen. Maskapai tetap memiliki fleksibilitas untuk menetapkan tarif di bawah batas maksimum sesuai strategi bisnis dan kondisi pasar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/320/3232083//avtur-VoNK_large.jpg
Bahan Bakar Pesawat Ramah Lingkungan RI Siap Mengudara, Emisi Turun hingga 84%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231704//avtur-eO5S_large.jpg
Bahan Bakar Penerbangan Ramah Lingkungan Pertamina Dipakai Maskapai Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/320/3228902//pesawat_terbang-wrKk_large.jpg
Pesawat Terbang Wajib Pakai Avtur Campuran Minyak Nabati 1 Persen di 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/320/3227799//pesawat-2jZa_large.png
Kemenhub Buka Suara soal Insiden Pesawat Perintis PK-RCY di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227565//inflasi-3DZI_large.png
Inflasi Juni 2026 0,44 Persen Dipicu Harga BBM hingga Tingginya Tiket Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226799//menhub-tsIg_large.jpg
Menhub Bakal Naikan Tiket Peswat jika Harga Avtur Turun Jadi Rp14.000 per Liter
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement