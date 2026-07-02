Kemenhub Buka Suara soal Insiden Pesawat Perintis PK-RCY di Papua

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara terkait insiden yang menimpa pesawat perintis milik PT AMA dengan registrasi PK-RCY. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara terkait insiden yang menimpa pesawat perintis milik PT AMA dengan registrasi PK-RCY di Lapangan Terbang Balinggama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis (2/7/2026).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, mengatakan pihaknya telah menerima laporan awal dari Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Wamena mengenai insiden tersebut.

Berdasarkan laporan awal, pesawat berangkat dari Bandar Udara Wamena pada pukul 06.30 WIT dengan membawa satu pilot dan tujuh penumpang. Pesawat dilaporkan mendarat di Lapangan Terbang Balinggama pada pukul 06.46 WIT.

Sebelum penerbangan dilaksanakan, kondisi cuaca di sepanjang rute dilaporkan baik. Selain itu, tidak ada informasi mengenai situasi keamanan yang tidak kondusif di sekitar Lapangan Terbang Balinggama sebelum pesawat mendarat.

Namun, setelah pilot melaporkan bahwa pesawat telah mendarat, komunikasi dari pos area di lapangan terbang tersebut dilaporkan terputus. Hingga kini, penyebab terputusnya komunikasi maupun kronologi lengkap insiden tersebut masih dalam proses verifikasi oleh pihak berwenang.