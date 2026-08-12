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Kemenhub Gerak Cepat Tangani Kebakaran KMP Putri Yasmin

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |10:58 WIB
Kemenhub Gerak Cepat Tangani Kebakaran KMP Putri Yasmin
Kemenhub (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengonfirmasi terjadinya insiden kebakaran yang menimpa kapal penyeberangan KMP. Putri Yasmin (YDGJ) rute Padangbai–Lembar pada Rabu (12/8/2026) pagi sekitar pukul 04.20 WITA di perairan Bali.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama tim SAR gabungan bergerak cepat melakukan penanganan, penyebaran informasi marabahaya, serta pengerahan armada pertolongan ke lokasi kejadian.

Plt Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Benoa,  I Ketut Aries Nakula Mandiana menyampaikan sesaat setelah menerima laporan kejadian, pihaknya langsung mengambil langkah darurat melalui fasilitas Vessel Traffic Services (VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SROP).

"Sesaat setelah informasi diterima pada pukul 04.20 WITA, VTS Benoa dan SROP Padangbai langsung memancarkan siaran berita marabahaya (broadcast MAYDAY) sebanyak tiga kali kepada kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi untuk memberikan bantuan secepatnya," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Selain pancaran MAYDAY, VTS Benoa berkoordinasi secara intensif dengan VTS Lembar untuk me-relay informasi darurat tersebut. Pihaknya juga telah menghubungi Kantor SAR Denpasar yang langsung merespons cepat dengan mengerahkan unit RIB Nusa Penida ke titik lokasi kejadian.

Sinergi Penanganan dan Mobilisasi Armada Pertolongan

Dari sisi wilayah Lembar, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Lembar, Syamsurizal juga merespons insiden ini secara responsif dan terukur. Koordinasi lintas instansi langsung diaktifkan guna memastikan keselamatan para penumpang serta kru kapal.

 

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