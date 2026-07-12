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Dari Medan Tugas hingga Istana, Ini Cerita Prabowo Wujudkan Kopdes Merah Putih

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |16:11 WIB
Dari Medan Tugas hingga Istana, Ini Cerita Prabowo Wujudkan Kopdes Merah Putih
Cerita Presiden Prabowo Wujudkan Kopdes Merah Putih. (Foto ;okezone.com/Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku telah memikirkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sejak puluhan tahun sebelum menjabat sebagai Presiden. Pengalaman melihat kemiskinan serta keterbatasan akses ekonomi masyarakat saat bertugas di berbagai daerah menjadi salah satu latar belakang lahirnya gagasan penguatan koperasi di tingkat desa.

"Saya jelaskan konsep koperasi desa itu datang. Sebetulnya konsep Merah Putih ini sudah lama ada di benak saya, sudah lama puluhan tahun. Waktu di tentara, kita bertugas di desa-desa, gunung-gunung, bisa berbulan-bulan di sebuah kecamatan. Saya lihat di situ rakyat kelaparan, saya lihat ada yang mati kelaparan dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena makan saya terbatas untuk kompi saya," ujar Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026, Minggu (12/7/2026). 

Dari pengalaman tersebut, Prabowo mengatakan negara harus hadir untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa. Menurutnya, desa memiliki peran penting dalam sejarah bangsa, termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Indonesia merdeka, perang kemerdekaan kita ada di desa-desa. Tetapi kita juga ingin jadi negara industri. Untuk itu, dari dulu saya semakin yakin satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi," ujarnya.

Prabowo mengakui gagasan tersebut sulit direalisasikan ketika dirinya belum memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan. Namun, setelah menjabat sebagai Presiden, ia ingin pembangunan 81 ribu Kopdes Merah Putih dapat segera terwujud untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa.

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