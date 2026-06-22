Diskon Listrik 50 Persen Masih Berlaku hingga 23 Juni 2026, Ini Syaratnya

Masyarakat diimbau segera mengecek karena masih ada diskon listrik 50% untuk tambah daya. (Foto :Okezone.com/PLN)

JAKARTA - Masyarakat diimbau segera mengecek karena masih ada diskon listrik 50% untuk tambah daya. Diskon listrik ini berlaku hingga 23 Juni 2026.

Adapun yang bisa mendapatkan diskon listrik adalah pelanggan tegangan rendah semua golongan tarif 1 fasa, daya awal mulai 450 VA hingga 7.700 VA. Pelanggan dapat memperoleh diskon tambah daya sebesar 50 persen dengan melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, mengatakan program ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik yang terus berkembang.

"Ini menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui promo tambah daya ini, kami ingin memberikan kemudahan bagi pelanggan yang membutuhkan kapasitas listrik lebih besar untuk mendukung aktivitas sehari-hari, usaha rumahan, maupun penggunaan peralatan listrik yang semakin beragam," ujar Andy Adcha, Senin (22/6/2026).

Andy menambahkan, transformasi gaya hidup masyarakat yang semakin modern turut mendorong peningkatan kebutuhan energi listrik yang andal dan memadai.

"Kami mengajak masyarakat Jakarta untuk memanfaatkan diskon ini. Selain lebih praktis, pelanggan juga dapat menikmati berbagai layanan kelistrikan secara cepat, aman, dan transparan dalam satu genggaman," tambah Andy Adcha.

(Feby Novalius)

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