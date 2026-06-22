Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Listrik 50 Persen Masih Berlaku hingga 23 Juni 2026, Ini Syaratnya

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |06:05 WIB
Diskon Listrik 50 Persen Masih Berlaku hingga 23 Juni 2026, Ini Syaratnya
Masyarakat diimbau segera mengecek karena masih ada diskon listrik 50% untuk tambah daya. (Foto :Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat diimbau segera mengecek karena masih ada diskon listrik 50% untuk tambah daya. Diskon listrik ini berlaku hingga 23 Juni 2026.

Adapun yang bisa mendapatkan diskon listrik adalah pelanggan tegangan rendah semua golongan tarif 1 fasa, daya awal mulai 450 VA hingga 7.700 VA. Pelanggan dapat memperoleh diskon tambah daya sebesar 50 persen dengan melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, mengatakan program ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik yang terus berkembang.

"Ini menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui promo tambah daya ini, kami ingin memberikan kemudahan bagi pelanggan yang membutuhkan kapasitas listrik lebih besar untuk mendukung aktivitas sehari-hari, usaha rumahan, maupun penggunaan peralatan listrik yang semakin beragam," ujar Andy Adcha, Senin (22/6/2026).

Andy menambahkan, transformasi gaya hidup masyarakat yang semakin modern turut mendorong peningkatan kebutuhan energi listrik yang andal dan memadai.

"Kami mengajak masyarakat Jakarta untuk memanfaatkan diskon ini. Selain lebih praktis, pelanggan juga dapat menikmati berbagai layanan kelistrikan secara cepat, aman, dan transparan dalam satu genggaman," tambah Andy Adcha.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/320/3225673//pembangkit_listrik-vQMa_large.jpg
6 Fakta di Balik Pemadaman Bergilir dari Gangguan Pembangkit hingga Krisis Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/320/3225671//pembangkit_listrik-jv1B_large.jpg
PLN Percepat Pemulihan Pembangkit, Pasokan Batu Bara Diperkuat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/320/3225645//menteri_esdm_bahlil-DFBr_large.jpg
6 Fakta Bahlil Akui Kekurangan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/320/3225639//pln-4EHq_large.jpg
PLN Minta Maaf soal Pemadaman Bergilir di Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/320/3225590//pln-iG6w_large.jpg
Dirut PLN Ungkap Penyebab Pemadaman Bergilir di Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/320/3225433//pemadaman-cTdI_large.png
Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa Dipicu Gangguan 2 Pembangkit Besar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement