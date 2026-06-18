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Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen PLN hingga 23 Juni 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |06:04 WIB
Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen PLN hingga 23 Juni 2026
Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen PLN hingga 23 Juni 2026 (Foto: PLN)
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JAKARTA - Cara dapat diskon listrik 50 persen PLN hingga 23 Juni 2026. Diskon listrik ini berupa program promo tambah daya listrik dengan potongan biaya sebesar 50 persen bagi pelanggan PLN.

Promo tambah daya listrik dengan potongan biaya sebesar 50 persen digelar oleh PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke-499.

Promo tambah daya listrik dengan potongan biaya sebesar 50 persen bagi pelanggan PLN menjadi bentuk apresiasi PLN kepada masyarakat Jakarta sekaligus dukungan terhadap kebutuhan listrik yang semakin meningkat.

Promo diskon listrik ini berlaku sejak 10 hingga 23 Juni 2026 untuk pelanggan tegangan rendah semua golongan tarif 1 fasa, daya awal mulai 450 VA naik daya hingga 7.700 VA yang berada di wilayah kerja PLN UID Jakarta Raya. 

Pelanggan dapat memperoleh diskon tambah daya sebesar 50 persen dengan melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile serta memasukkan kode promo HUTDKI499.

General Manager PLN UID Jakarta Raya Moch Andy Adchaminoerdin menjelaskan, program ini merupakan bagian dari kontribusi PLN dalam menyemarakkan perayaan HUT DKI Jakarta sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik yang terus berkembang.

"Melalui promo tambah daya ini, kami ingin memberikan kemudahan bagi pelanggan yang membutuhkan kapasitas listrik lebih besar untuk mendukung aktivitas sehari-hari, usaha rumahan, maupun penggunaan peralatan listrik yang semakin beragam," ujar Andy dalam keterangannya, Jakarta.

 

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