Diskon Listrik 50 Persen PLN hingga 23 Juni 2026, Cek Syarat hingga Cara Dapatnya

JAKARTA - Ini syarat dan cara dapat diskon listrik 50 persen PLN 2026. Pelanggan PLN kembali bisa mendapatkan diskon listrik berupa program promo tambah daya listrik dengan potongan biaya sebesar 50 persen.

Diskon listrik 50 persen ini digelar oleh PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke-499.

Program promo tambah daya listrik dengan potongan biaya sebesar 50 persen bagi pelanggan PLN menjadi bentuk apresiasi PLN kepada masyarakat Jakarta sekaligus dukungan terhadap kebutuhan listrik yang semakin meningkat.

Promo berlaku mulai 10 hingga 23 Juni 2026 untuk pelanggan tegangan rendah semua golongan tarif 1 fasa, daya awal mulai 450 VA naik daya hingga 7.700 VA yang berada di wilayah kerja PLN UID Jakarta Raya.

Pelanggan dapat memperoleh diskon tambah daya sebesar 50 persen dengan melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile serta memasukkan kode promo HUTDKI499.

General Manager PLN UID Jakarta Raya Moch Andy Adchaminoerdin mengatakan, program ini merupakan bagian dari kontribusi PLN dalam menyemarakkan perayaan HUT DKI Jakarta sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik yang terus berkembang.