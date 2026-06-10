Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku Lagi hingga 23 Juni 2026! Ini Cara Dapatnya

Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku Lagi hingga 23 Juni 2026! Ini Cara Dapatnya (Foto: PLN)

JAKARTA - Diskon listrik 50 persen PLN berlaku lagi di Juni 2026. Diskon ini berupa program promo tambah daya listrik dengan potongan biaya sebesar 50 persen bagi pelanggan PLN.

Diskon listrik 50 persen ini digelar oleh PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke-499.

Program promo tambah daya listrik dengan potongan biaya sebesar 50 persen bagi pelanggan PLN menjadi bentuk apresiasi PLN kepada masyarakat Jakarta sekaligus dukungan terhadap kebutuhan listrik yang semakin meningkat.

Promo berlaku mulai 10 hingga 23 Juni 2026 untuk pelanggan tegangan rendah semua golongan tarif 1 fasa, daya awal mulai 450 VA naik daya hingga 7.700 VA yang berada di wilayah kerja PLN UID Jakarta Raya.

Pelanggan dapat memperoleh diskon tambah daya sebesar 50 persen dengan melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile serta memasukkan kode promo HUTDKI499.

General Manager PLN UID Jakarta Raya Moch Andy Adchaminoerdin mengatakan, program ini merupakan bagian dari kontribusi PLN dalam menyemarakkan perayaan HUT DKI Jakarta sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik yang terus berkembang.

"Melalui promo tambah daya ini, kami ingin memberikan kemudahan bagi pelanggan yang membutuhkan kapasitas listrik lebih besar untuk mendukung aktivitas sehari-hari, usaha rumahan, maupun penggunaan peralatan listrik yang semakin beragam," ujar Andy dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (10/6/2026).