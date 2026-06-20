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Menteri PU Copot Kepala BPJT hingga Biro Hukum

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |11:34 WIB
Menteri PU Copot Kepala BPJT hingga Biro Hukum
Menteri PU (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mencopot Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang sebelumnya dijabat oleh Wilan Oktavian, sekaligus mengganti Kepala Biro Hukum dan Staf Khusus Menteri Bidang Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan. 

Adapun pejabat yang dilantik adalah Ferdian Adi Nugroho sebagai Kepala Biro Hukum, Ni Komang Rasminiati sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) merangkap Anggota Badan Pengatur Jalan Tol Unsur Pemerintah, dan Ahmad Khoirul Umam sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan. 

Sebelum mengemban jabatan tersebut, Ferdian Adi Nugroho sebelumnya menjabat sebagai ASN di Kejaksaan Agung. Sementara itu, Ni Komang Rasminiati sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PU. Adapun Ahmad Khoirul Umam merupakan akademisi dari Universitas Paramadina.

"Saya percaya saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa senantiasa membimbing kita semua," kata Menteri Dody dalam keterangan resmi dikutip, Sabtu (20/6/2026). 

Menteri Dody mengingatkan agar para pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi segala peraturan perundang-undangan, etika jabatan, dan integritas. 

 

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