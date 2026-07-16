Sah! Proyek Gas Abadi Masela Resmi Dibangun Prabowo

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking proyek Gas Alam Cair (LNG) Abadi Masela, di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Dengan begitu, konstruksi proyek dengan investasi energi terbesar dalam sejarah Indonesia ini dimulai.

Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku ini langsung diresmikan oleh Prabowo melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/7/2026).

"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini Kamis 16 juli 2026, dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar saya Prabowo Subianto presiden RI, saya nyatakan groundbreaking proyek strategi nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai," kata Prabowo.

Diketahui, proyek raksasa di sektor migas ini berlokasi sekitar 170-180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh INPEX Masela Ltd. selaku operator dengan kepemilikan saham mayoritas (65%), bermitra strategis dengan PT Pertamina (Persero) (20%) dan Petronas (15%). Nilai investasi proyek ini mencapai USD 20,9 miliar.

Proyek ini dirancang memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun (MTPA), menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMSCFD, serta menghasilkan kondensat sekitar 35.000 barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional.

Setelah melalui proses pengembangan selama hampir tiga dekade sejak penandatanganan kontrak pada tahun 1998, proyek ini akhirnya memasuki tahap konstruksi.