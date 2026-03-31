Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
FINANCE INSPIRASI BISNIS

Arahan Prabowo ke Bahlil soal Proyek Blok Masela Rp300 Triliun

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |07:12 WIB
A
A
A

TOKYO - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tokyo, Jepang, menghasilkan langkah konkret dalam mempercepat investasi strategis, khususnya di sektor energi dan hilirisasi. Fokus utama kunjungan tersebut mencakup percepatan transisi energi nasional serta pengembangan proyek Blok Masela.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dirinya mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk memastikan dua agenda utama dalam kunjungan tersebut berjalan optimal. 

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, saya itu ditugaskan untuk melakukan dua hal dalam kunjungan di Jepang. Pertama adalah memastikan percepatan tentang investasi di transisi energi. Yang kedua adalah menyangkut Inpex, Blok Masela,” ujar Bahlil dalam keterangan persnya kepada awak media di Tokyo, pada Senin (30/3/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa proyek Blok Masela kini telah mencapai kepastian besar setelah melalui proses panjang selama puluhan tahun. Menurutnya, nilai dasar pengembangan proyek (DPOD) mencapai sekitar USD20 miliar, dengan tambahan sekitar USD1 miliar untuk teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) agar lebih ramah lingkungan.

“Atas arahan Bapak Presiden di tahun 2025, kami melakukan pertemuan intensif dan alhamdulillah sudah selesai, total projectnya USD20,9 miliar karena dia tambah CCS USD1 miliar, DPOD-nya itu USD20 miliar. Tetapi dengan perkembangan geopolitik yang seperti ini kemungkinan besar akan nambah. Jadi total investasi kita kurang lebih sekitar Rp300 triliun lebih,” ungkap Bahlil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209476/bahlil-YhSM_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209166/menteri_esdm_bahlil-CP2z_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209150/menteri_esdm_bahlil-uQbe_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209143/menteri_esdm_bahlil-thfq_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209094/menteri_esdm_bahlil-xlQb_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208918/menteri_esdm_bahlil-gdSE_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement