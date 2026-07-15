Prabowo Groundbreaking Blok Gas Masela Besok

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan resmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek gas abadi raksasa Blok Masela, di Laut Arafuru, Maluku pada Kamis, 16 Juli 2026. Hal itu dikonfirmasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Besok insyallah Pak Presiden yang akan meresmikan groundbreaking Blok Masela,” kata Bahlil usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Meski begitu, Bahlil belum mengetahui apakah Prabowo akan meresmikan secara langsung. Dia mengatakan masih menunggu keputusan dari Istana baik dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ataupun Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. “Nanti diputuskan bapak Presiden lewat Mensesneg atau Seskab,” ujar Bahlil.

Diketahui, proyek blok gas raksasa abadi Masela di Maluku memasuki babak baru setelah tertunda puluhan tahun. Proyek yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) ini masuk tahap konstruksi pada 2027.