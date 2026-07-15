Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Groundbreaking Blok Gas Masela Besok

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |21:43 WIB
Prabowo Groundbreaking Blok Gas Masela Besok
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan resmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek gas abadi raksasa Blok Masela, di Laut Arafuru, Maluku pada Kamis, 16 Juli 2026. Hal itu dikonfirmasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Besok insyallah Pak Presiden yang akan meresmikan groundbreaking Blok Masela,” kata Bahlil usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Meski begitu, Bahlil belum mengetahui apakah Prabowo akan meresmikan secara langsung. Dia mengatakan masih menunggu keputusan dari Istana baik dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ataupun Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. “Nanti diputuskan bapak Presiden lewat Mensesneg atau Seskab,” ujar Bahlil.

Diketahui, proyek blok gas raksasa abadi Masela di Maluku memasuki babak baru setelah tertunda puluhan tahun. Proyek yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) ini masuk tahap konstruksi pada 2027.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230284/prabowo_subianto-DAmj_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri hingga Dirut BUMN Bahas Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230273/prabowo_subianto-feuE_large.jpg
Prabowo Segera Resmikan Ladang Gas Raksasa Blok Masela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3229943/prabowo_subianto-ldrW_large.jpg
Prabowo Turunkan Harga BBM Nelayan Jadi Rp15.000 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/320/3229933/presiden_prabowo-29QB_large.jpg
Prabowo Ungkap Asal Usul Ide Kopdes Merah Putih, Tercetus saat Masih Menjadi Tentara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/320/3229922/presiden_prabowo-8cnC_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang, Bahas Harga Khusus BBM Nelayan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/320/3229746/prabowo-VmhK_large.jpg
Prabowo Ungkap Asal Usul Ide Kopdes Merah Putih
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement