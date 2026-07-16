Groundbreaking Blok Masela, Prabowo Minta Maaf

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa hadir langsung melakukan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Gas Alam Cair atau LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada hari ini, Kamis (16/7/2026).

Prabowo hadir melalui video conference langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Dia ditemani Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Saya minta maaf, tadinya saya ingin hadir langsung tapi karena ada berbagai acara yang tidak bisa ditinggalkan di pusat terpaksa saya hadir melalui video converence ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo mengawali sambutannya.

Prabowo menegaskan bahwa ketidakhadirannya kali ini akan dibayar untuk kunjungan ke Maluku dalam waktu yang akan datang. “Tentunya ini merupakan utang saya kepada masyarakat Maluku dan kabupaten-kabupaten tersebut. Insya Allah saya akan melunasi uutang tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi," katanya.