Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Dampingi Prabowo Groundbreaking Blok Masela, Setelah 28 Tahun Akhirnya Dibangun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |09:54 WIB
Bahlil Dampingi Prabowo Groundbreaking Blok Masela, Setelah 28 Tahun Akhirnya Dibangun
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Akan Mendampingi Presiden Prabowo dalam Groundbreaking Proyek Masela. (Foto :Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menggelar groundbreaking pembangunan fasilitas pengolahan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) untuk Proyek Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Proyek Lapangan Abadi Masela telah dikembangkan sejak 1998, setelah penandatanganan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan migas asal Jepang, Inpex Corporation. Namun, 28 tahun setelah kontrak tersebut ditandatangani, proyek itu hingga kini belum memasuki tahap produksi.

Prosesi groundbreaking hari ini akan dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dijadwalkan mendampingi Presiden Prabowo Subianto sekaligus memimpin peletakan batu pertama pembangunan fasilitas produksi gas terbesar di Indonesia tersebut.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, lambatnya pembangunan proyek yang molor hingga 28 tahun itu disebabkan oleh perdebatan panjang mengenai pembangunan fasilitas produksi di tengah laut (offshore) atau di darat (onshore) agar dapat menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

"Perdebatannya dari saya masih ketua umum HIPMI, perdebatannya hanya di laut atau di darat, itu terus, sampai kita meninggal mungkin masih ada perdebatan itu," kata Bahlil di Jakarta, 11 November 2025.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230393//blok_masela-nHtr_large.jpg
Setelah 27 Tahun Mangkrak, Proyek Blok Masela Rp300 Triliun Dimulai Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230359//presiden_prabowo-Z7WI_large.jpeg
Prabowo Groundbreaking Blok Gas Masela Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230273//prabowo_subianto-feuE_large.jpg
Prabowo Segera Resmikan Ladang Gas Raksasa Blok Masela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/470/3230093//peresmian_bendungan-zMSi_large.jpg
Daftar 5 Bendungan Baru untuk Perkuat Ketahanan Air dan Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/320/3229662//prabowo-YOzZ_large.jpg
Dari Medan Tugas hingga Istana, Ini Cerita Prabowo Wujudkan Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/320/3229659//prabowo-4Xxb_large.jpg
Prabowo Ungkap Alasan Bentuk 81 Ribu Kopdes, Putus Cengkeraman Lintah Darat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement