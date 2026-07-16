Bahlil Dampingi Prabowo Groundbreaking Blok Masela, Setelah 28 Tahun Akhirnya Dibangun

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menggelar groundbreaking pembangunan fasilitas pengolahan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) untuk Proyek Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Proyek Lapangan Abadi Masela telah dikembangkan sejak 1998, setelah penandatanganan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan migas asal Jepang, Inpex Corporation. Namun, 28 tahun setelah kontrak tersebut ditandatangani, proyek itu hingga kini belum memasuki tahap produksi.

Prosesi groundbreaking hari ini akan dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dijadwalkan mendampingi Presiden Prabowo Subianto sekaligus memimpin peletakan batu pertama pembangunan fasilitas produksi gas terbesar di Indonesia tersebut.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, lambatnya pembangunan proyek yang molor hingga 28 tahun itu disebabkan oleh perdebatan panjang mengenai pembangunan fasilitas produksi di tengah laut (offshore) atau di darat (onshore) agar dapat menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

"Perdebatannya dari saya masih ketua umum HIPMI, perdebatannya hanya di laut atau di darat, itu terus, sampai kita meninggal mungkin masih ada perdebatan itu," kata Bahlil di Jakarta, 11 November 2025.