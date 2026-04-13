HOME FINANCE HOT ISSUE

ADB Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,2 Persen pada 2026, Tetap Stabil di Tengah Dinamika Global

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |15:23 WIB
ADB Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,2 Persen pada 2026, Tetap Stabil di Tengah Dinamika Global (Foto: Freepik)
JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stabil 5,2 persen pada 2026 dan 2027. Demikian diungkapkan dalam laporan Asian Development Outlook April 2026: The Middle East Conflict Challenges Resilience in Asia and The Pacific.

Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tetap stabil. Kuatnya permintaan domestik dan belanja infrastruktur menjadi penopang utama stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

"Asia Tenggara diperkirakan mempertahankan pertumbuhan relatif stabil, didukung permintaan domestik dan belanja infrastruktur, meskipun pelemahan perdagangan global dan berkurangnya efek percepatan ekspor akan menekan beberapa ekonomi," demikian keterangan laporan Asian Development Outlook April 2026, dikutip pada Senin (13/4/2026).

ADB juga menyebut bahwa konflik yang tengah terjadi di Timur Tengah membuat pertumbuhan ekonomi di Asia melambat. Gangguan pasokan energi hingga pupuk akibat konflik juga mendorong inflasi.

"Dampak konflik 2026 terhadap Asia dan Pasifik tidak hanya melalui kenaikan harga energi. Negara-negara di Timur Tengah merupakan pemasok utama pupuk dan input terkait, termasuk urea dan amonia, yang sebagian besar melewati Selat Hormuz, jalur laut penting bagi ekspor komoditas. Hal ini meningkatkan biaya produksi pertanian dan dapat berdampak pada harga pangan," ungkap laporan ADB. 

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/320/3212170/ekonomi_indonesia-O4bx_large.jpg
Ekonomi Indonesia Kuartal I-2026 Diprediksi Tumbuh 5,54 Persen di Tengah Gejolak Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/320/3211829/teddy-PrJg_large.jpg
RI Akan Chaos Narasi Keliru, Seskab Teddy Buka-bukaan Kondisi Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/320/3211368/menteri-Ssm5_large.jpg
Ekonomi RI Kuartal I-2026 Diprediksi 5,5%, Prabowo Jaga Rasio Utang Tak Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/320/3208358/prabowo_subianto-m5RQ_large.jpeg
3 Fakta Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8%, dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207323/airlangga-ehMy_large.jpg
Perang AS-Israel vs Iran Memanas, Airlangga Sebut Ekonomi Indonesia Tetap Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205818/jusuf_kalla-h5tu_large.jpg
JK Kumpul Bareng Ekonom Bahas Dampak Perang AS-Iran, Ujian Ketahanan Ekonomi RI
