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BSU Rp900.000 Cair! Ini Jadwal hingga Penerimanya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |20:52 WIB
BSU Rp900.000 Cair! Ini Jadwal hingga Penerimanya
BSU Rp900.000 Cair! Ini Jadwal hingga Penerimanya (Foto: Dokumentasi BRI)
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JAKARTA - Jadwal hingga penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000. Pemerintah kembali menyalurkan BSU kepada pekerja.

Penyaluran BSU ini masuk ke dalam paket bantuan pemerintah untuk kuartal IV-2026 dengan total anggaran sekitar Rp31 triliun.

BSU Cair ke 13,3 Juta Pekerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah kembali memberikan BSU kepada 13,3 juta pekerja. 

Bantuan diberikan untuk tiga bulan dengan besaran Rp300.000 per bulan, sehingga totalnya mencapai Rp900.000

"Pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah. Di mana bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk 3 bulan dan per bulannya sebesar Rp300.000" kata Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Jadwal Pencairan BSU 2026

Pencairan BSU 2026 direncanakan pada kuartal IV-2026 atau selama bulan Oktober, November dan Desember. Anggaran BSU diperkirakan mencapai Rp12 triliun.

"BSU diberikan kepada 13,3 juta pekerja dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir 12 triliun," ujarnya.

 

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