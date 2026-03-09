Daftar Terbaru Lokasi ATM Mandiri Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 Terdekat

JAKARTA - Daftar terbaru lokasi ATM Mandiri pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 terdekat. Uang pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 biasanya diburu jelang Lebaran 2026 untuk berbagai THR.

ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 ini disediakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Dengan adanya ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000, masyarakat tidak perlu repot-repot menukarkan uang baru pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 karena masyarakat mempunyai opsi untuk menarik uang di ATM dengan pecahan Rp10.000 dan Rp20.000.

Lalu di mana saja lokasi ATM Mandiri pecahan Rp10.000 dan Rp20.000? Berikut datanya seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Lokasi ATM Bank Mandiri Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000

1. Plaza Mandiri Jakarta

- Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 (Lobby Selatan & Area CRM)

2. Mandiri Cabang Thamrin City

- Jl. Kebon Kacang Raya, Kb Melati, Pooling Cb Thamrin City Mall Lt. Dasar

3. Sentra Mandiri Menteng

- Jl. RP Soeroso No.2, Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat