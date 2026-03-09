Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar Terbaru Lokasi ATM Mandiri Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 Terdekat

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |20:05 WIB
Daftar Terbaru Lokasi ATM Mandiri Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 Terdekat
Daftar Terbaru Lokasi ATM Mandiri Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 Terdekat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar terbaru lokasi ATM Mandiri pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 terdekat. Uang pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 biasanya diburu jelang Lebaran 2026 untuk berbagai THR.

ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 ini disediakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Dengan adanya ATM pecahan Rp10.000 dan Rp20.000, masyarakat tidak perlu repot-repot menukarkan uang baru pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 karena masyarakat mempunyai opsi untuk menarik uang di ATM dengan pecahan Rp10.000 dan Rp20.000.

Lalu di mana saja lokasi ATM Mandiri pecahan Rp10.000 dan Rp20.000? Berikut datanya seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Lokasi ATM Bank Mandiri Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000

1. Plaza Mandiri Jakarta
- Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 (Lobby Selatan & Area CRM)

2. Mandiri Cabang Thamrin City 
- Jl. Kebon Kacang Raya, Kb Melati, Pooling Cb Thamrin City Mall Lt. Dasar

3. Sentra Mandiri Menteng 
- Jl. RP Soeroso No.2, Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205381/lokasi_atm-63m9_large.png
Berikut Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di Medan dan Palembang 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204917//atm-Z5WV_large.png
Daftar Terbaru Lokasi ATM Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di Pulau Jawa dan Sekitarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203619//atm-iZcd_large.png
Tukar Uang THR Lebaran, Ini Lokasi ATM Pecahan Rp10.000–Rp20.000 di Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/622/3203364//bank_mandiri-8wrU_large.jpg
Ini Daftar Lokasi ATM BNI dan Bank Mandiri Pecahan Rp10.000-Rp20.000 Terbaru 2026 Daerah Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203234//pecahan_uang-mRJN_large.jpg
Berikut Daftar Lengkap Lokasi ATM Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/622/3203095//uang-N5EO_large.jpg
Lokasi ATM Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement