Diskon Listrik 50 Persen hingga 27 Juli 2026, Pelanggan Hemat Jutaan Rupiah

Diskon tambah daya listrik sebesar 50% kembali diberikan PT PLN (Persero) hingga 27 Juli 2026. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Diskon tambah daya listrik sebesar 50% kembali diberikan PT PLN (Persero) hingga 27 Juli 2026. Program ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa seluruh golongan tarif dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin melakukan penambahan daya maksimal hingga 7.700 VA.

PLN memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang lebih terjangkau.

“PLN ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan tambah daya dengan biaya lebih ringan guna menunjang kegiatan belajar anak dan berbagai aktivitas produktif di rumah,” ujar Direktur Retail dan Niaga PLN, M Fahrur Rozy, Jumat (17/7/2026).

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800. Nilai tersebut lebih hemat 50% dibandingkan biaya tambah daya normal sebesar Rp6.201.600.

Syarat Dapat Diskon Tambah Daya Listrik 50%

Pelanggan cukup melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token bagi pelanggan prabayar atau pembayaran tagihan listrik bagi pelanggan pascabayar melalui aplikasi PLN Mobile selama periode promo berlangsung.

Setelah transaksi berhasil, e-voucher diskon tambah daya akan diterima melalui fitur “Reward” di PLN Mobile atau dikirimkan ke alamat email yang terdaftar.