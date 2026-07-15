Cek-Cek! Ada Diskon Listrik 50 Persen Lagi

PT PLN (Persero) kembali memberikan program diskon tambah daya listrik sebesar 50 persen hingga 27 Juli 2026. (Foto :Okezone.com)

JAKARTA – PT PLN (Persero) kembali memberikan program diskon tambah daya listrik sebesar 50 persen hingga 27 Juli 2026. Promo tersebut hanya berlaku melalui aplikasi PLN Mobile.

PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya menjelaskan, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800. Nilai tersebut lebih hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.

Berikut rincian program diskon tambah daya 50 persen:

Pelanggan daya 450 VA

450 VA ke 900 VA: dari Rp421.650 menjadi Rp210.825.

450 VA ke 1.300 VA: dari Rp796.450 menjadi Rp398.225.

450 VA ke 2.200 VA: dari Rp1.639.750 menjadi Rp819.875.

450 VA ke 3.500 VA: dari Rp2.955.450 menjadi Rp1.477.725.

450 VA ke 4.400 VA: dari Rp3.827.550 menjadi Rp1.913.775.

450 VA ke 5.500 VA: dari Rp4.893.450 menjadi Rp2.446.725.

450 VA ke 7.700 VA: dari Rp7.025.250 menjadi Rp3.512.625.