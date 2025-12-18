Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenkeu Siapkan TKD Rp43,8 Triliun Tanpa Syarat untuk Wilayah Bencana pada 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |21:21 WIB
Kemenkeu Siapkan TKD Rp43,8 Triliun Tanpa Syarat untuk Wilayah Bencana pada 2026
Kemenkeu Siapkan TKD (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan mengambil langkah luar biasa dalam mendukung pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Pemerintah memutuskan untuk menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp43,8 triliun tanpa syarat administrasi penyaluran (syarat salur) pada tahun anggaran 2026 mendatang.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan agar Pemerintah Daerah (Pemda) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat melakukan rekonstruksi dengan lebih cepat tanpa hambatan birokrasi.

“Karena kita memahami teman-teman pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat, dana tersedia jangan sampai terkendala administrasi penyaluran. Jadi kita akan salurkan tanpa syarat salur total TKD yang akan tanpa syarat salur di 2026 Rp43,8 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (18/12/2025).

Selain fleksibilitas anggaran, Kemenkeu juga memberikan perhatian khusus pada daerah terdampak yang masih memiliki utang melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) warisan masa pandemi Covid-19.

Pemerintah akan melakukan penilaian (assessment) mendalam terhadap infrastruktur yang dibangun dari dana PEN tersebut. Jika infrastruktur masih berfungsi, pemerintah menawarkan opsi restrukturisasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190735/bencana_di_sumatera-XPgh_large.jpg
Kemenkeu Aktifkan Stimulus Fiskal Masif untuk Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187514/dirjen_bea_cukai_kemenkeu_digeledah_kejagung-LGgj_large.JPG
Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai, Ini Respons Dirjen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187502/pegawai_bea_cukai-LhuG_large.jpg
Dirjen Bea Cukai Bakal Rumahkan Pegawai yang Masih Nakal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187322/banjir_di_sumatera-4Zas_large.jpg
Wamenkeu: Aset BMN Terdampak Banjir Sumatera Akan Diklaim Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185623/pnbp_turun_hingga_oktober-WqDH_large.jpg
PNBP Anjlok 15,57 Persen Jadi Rp 402,4 Triliun hingga Akhir Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184924/subsidi_pembayaran-qcjU_large.jpg
Subsidi Pembayaran dan Kompensasi BBM Capai Rp315 Triliun hingga Oktober 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement