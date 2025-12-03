Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai, Ini Respons Dirjen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |14:30 WIB
Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai, Ini Respons Dirjen
Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Digeledah Kejagung (Foto: Okezone)
JAKARTA - Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama memberikan respons soal informasi penggeledahan sejumlah kantor Bea Cukai oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Djaka menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penanganan kasus lama terkait ekspor produk sawit dan turunannya.

“Itu kasus lama masalah sawit dan turunannya,” ujar Djaka saat ditemui di Kanwil Bea dan Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Djaka menyebut bahwa penyidikan mengacu pada aktivitas ekspor dalam beberapa tahun terakhir.

“Tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau nggak salah,” ungkapnya.

Djaka menjelaskan bahwa penggeledahan tidak hanya dilakukan di satu kantor Bea Cukai, tetapi di beberapa kantor wilayah yang berkaitan dengan kegiatan ekspor sawit pada periode tersebut.

“Tidak hanya di beberapa kantor wilayah Bea Cukai yang berkaitan dengan ekspor sawit. Dan itu masih berproses,” katanya.

Djaka juga menegaskan bahwa pemeriksaan belum dapat disimpulkan sebagai indikasi kesalahan pegawai.

 

