Subsidi Pembayaran dan Kompensasi BBM Capai Rp315 Triliun hingga Oktober 2025

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi hingga Oktober 2025 mencapai Rp315 triliun, atau 66,3 persen dari proyeksi dalam APBN. Realisasi tersebut sedikit lebih rendah 3,7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa total realisasi tersebut mencakup subsidi sebesar Rp194,9 triliun dan kompensasi Rp120 triliun.

“Subsidi dibayarkan secara rutin setiap bulan, sementara kompensasi untuk tahun 2024 telah dilunasi, dan pembayaran kuartal I 2025 sudah dilakukan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Suahasil menambahkan bahwa pembayaran kompensasi untuk kuartal II 2025 baru akan dilakukan pada November atau awal Desember, sehingga belum masuk dalam angka Rp315 triliun tersebut.

Pada bidang energi, BBM bersubsidi telah tersalurkan 13.915 kiloliter, atau 72 persen dari target 19.410 kiloliter. Penyaluran LPG 3 kg mencapai 6,35 juta kilogram, atau 78 persen dari pagu 8,17 juta kilogram.

Sementara itu, subsidi listrik telah diterima 42,5 juta pelanggan, atau 101,1 persen dari target 41,3 juta pelanggan.

“Ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan sambungan listrik bersubsidi,” imbuh Suahasil.