HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirjen Bea Cukai Bakal Rumahkan Pegawai yang Masih Nakal

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |13:50 WIB
Dirjen Bea Cukai Bakal Rumahkan Pegawai yang Masih Nakal
Pegawai Bea Cukai Bakal Dirumahkan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama menyatakan merombak internal institusi, termasuk memberi sanksi tegas hingga merumahkan pegawai yang terbukti tidak patuh.

Sikap ini disampaikannya merespons sorotan keras Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya menyebut Bea Cukai membutuhkan “pembekuan sementara” jika tidak segera dibenahi.

“Yang masih bandel kita selesaikan itu aja,” tegas Djaka saat ditemui di Kanwil Bea dan Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ketika ditanya jumlah pegawai yang telah ditindak, Djaka menyebut prosesnya terus berjalan melalui sejumlah mekanisme internal.

“Karena kan kita ada proses ya, ada yang proses sedikit banyak. Saya nggak berapa yang sudah kita tindak, tetapi sudah melalui proses apakah itu dari kepatuhan internal maupun dari Itjen Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Djaka menegaskan optimisme bahwa reformasi Bea Cukai dapat tuntas dalam satu tahun, sebagaimana diminta Purbaya. Ia menyatakan tidak ada ruang bagi pegawai yang ingin tetap bekerja tetapi enggan berbenah.

 

