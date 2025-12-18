Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Sebut Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 11 Juta Batang Rokok Ilegal

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |17:46 WIB
Purbaya Sebut Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 11 Juta Batang Rokok Ilegal
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam memberantas peredaran barang ilegal di Indonesia.

Purbaya menyebut jajaran Bea Cukai kini lebih agresif dalam melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan.

“Bea cukai sekarang lebih aktif melakukan razia-razia dan pemeriksaan, mereka sudah hampir sulit disogok lagi, jadi penangkapannya semakin besar semakin besar,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Salah satu capaian signifikan yang disoroti adalah keberhasilan tim gabungan dalam menggagalkan peredaran 11 juta batang rokok ilegal.

Operasi ini bermula pada 11 Desember 2025 melalui sinergi antara Bea Cukai Atambua, Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT, yang bekerja sama dengan Imigrasi Atambua serta Polres Timor Tengah Utara (TTU).

Berdasarkan informasi intelijen dan laporan masyarakat, petugas melakukan pengembangan hingga menemukan lokasi penimbunan berupa gudang di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Di lokasi tersebut, petugas mengamankan 1.100 karton rokok merek premium (Marlboro dan Marlboro Gold) yang dilekati pita cukai palsu.

Adapun tambahan 138.160 batang rokok ilegal dari hasil penyisiran sebelumnya. Total keseluruhan barang bukti mencapai kurang lebih 11 juta batang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190697/menkeu_purbaya_soal_apbn_kita-f9lW_large.jpeg
Update Sistem Coretax, Purbaya: Kita Sudah Perbaiki!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190461/purbaya-41YS_large.jpg
Purbaya Kirim Anak Buah Hadiri RDG Bank Indonesia, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190367/purbaya-pwPF_large.jpg
Purbaya Sebut Prabowo Setuju 125 Ribu Baju Reject Batal Ekspor Disumbangkan ke Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189872/menkeu_purbaya-sV30_large.jpg
3 Fakta Purbaya Tegas Tolak Baju Impor Ilegal untuk Korban Bencana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189881/menkeu_purbaya-O7YE_large.jpg
Purbaya Dikritik soal Anggaran Daerah, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189583/purbaya-SrHt_large.jpg
4 Fakta Purbaya Ancam Rumahkan 16.000 Pegawai Bea Cukai: Gaji Tak Dibayar hingga Perintah dari Atas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement