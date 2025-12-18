Update Sistem Coretax, Purbaya: Kita Sudah Perbaiki!

JAKARTA - Kementerian Keuangan terus mematangkan kesiapan sistem administrasi perpajakan baru atau Coretax System.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, sistem digitalisasi ini telah menunjukkan perkembangan positif dan siap meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak di masa mendatang.

Purbaya menekankan bahwa penyempurnaan terus dilakukan untuk memastikan sistem ini berjalan tanpa kendala saat digunakan secara masif oleh masyarakat.

“Pajak untuk coretax sudah bisa kita perbaiki, sekarang sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin ke depan kita akan perbaiki kalau ada ketidaksempurnaan-ketidaksempurnaan yang ada. Tapi kemarin kita sudah tes dengan 60 ribu orang sekali login coretax agar coretax bisa berjalan baik,” ujar Purbaya usai paparan mengenai defisit anggaran di APBN KiTA, Kamis (18/12/2025).

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menambahkan detail teknis mengenai serangkaian uji coba yang telah dilakukan. Hingga saat ini, tercatat ada dua tahap pengujian besar:

Untuk tahap pertama (November) melibatkan 25 ribu pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Meski sempat ada kendala keterlambatan (delay) di awal proses, situasi berhasil dikendalikan.