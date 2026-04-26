Uang Negara Hanya Sisa Rp120 Triliun? Ini Faktanya

JAKARTA - Beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa kas negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya tersisa Rp120 triliun. Kabar ini pun langsung direspons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya memastikan APBN dalam kondisi sangat sehat dan mampu menjalankan tugas untuk membiayai program pemerintah serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi APBN ini disampaikan Purbaya sekaligus membantah isu yang beredar di media sosial bahwa kas negara hanya tersisa Rp120 triliun.

"Isu dana negara yang tinggal Rp120 triliun, habis itu habis, tidak benar," kata Purbaya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya menekankan bahwa hingga saat ini kas negara sangat melimpah dan mampu membiayai program prioritas pemerintah serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.

"Tidak perlu takut dengan APBN pemerintah, masih cukup dan uang kita masih banyak," terangnya.

Purbaya menjelaskan bahwa dana Rp120 triliun merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang selama ini disimpan di Bank Indonesia.