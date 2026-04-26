Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Uang Negara Hanya Sisa Rp120 Triliun? Ini Faktanya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |18:09 WIB
A
A
A

JAKARTA - Beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa kas negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya tersisa Rp120 triliun. Kabar ini pun langsung direspons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya memastikan APBN dalam kondisi sangat sehat dan mampu menjalankan tugas untuk membiayai program pemerintah serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi APBN ini disampaikan Purbaya sekaligus membantah isu yang beredar di media sosial bahwa kas negara hanya tersisa Rp120 triliun.

"Isu dana negara yang tinggal Rp120 triliun, habis itu habis, tidak benar," kata Purbaya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya menekankan bahwa hingga saat ini kas negara sangat melimpah dan mampu membiayai program prioritas pemerintah serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.

"Tidak perlu takut dengan APBN pemerintah, masih cukup dan uang kita masih banyak," terangnya.

Purbaya menjelaskan bahwa dana Rp120 triliun merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang selama ini disimpan di Bank Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214580/menkeu_purbaya-79zB_large.jpg
Purbaya Pastikan Tak Kenakan PPN Jalan Tol 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214578/menkeu_purbaya-nkPY_large.jpg
Purbaya Bantah Akan Kenakan Tarif di Selat Malaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214575/menkeu_purbaya-o2HG_large.jpg
Purbaya Godok Subsidi Motor Listrik Baru Sekitar Rp5 Juta per Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214555/menkeu_purbaya-pgMs_large.jpg
Purbaya Ancam Pecat PNS yang Main Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214541/menkeu_purbaya-KHnb_large.jpg
Purbaya Tunjuk 2 Plh Gantikan Dirjen Kemenkeu yang Dicopot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214532/menkeu_purbaya-0MnZ_large.jpg
Purbaya Ungkap Alasan Potong Anggaran Kementerian
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement